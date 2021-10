Der Autobauer Volvo strebt noch in diesem Jahr an die Stockholmer Börse. Volvo Cars wolle dabei umgerechnet 2,5 Milliarden Euro an frischem Kapital aufnehmen, zudem wolle sich der Hauptaktionär Geely möglicherweise von einem Teil seines Anteils trennen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der chinesische Konzern wolle aber weiterhin der größte...

