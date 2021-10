London (www.fondscheck.de) - Janus Henderson Investors holt Bojan Tadic als Sales Manager für den deutschen und österreichischen Markt, so Janus Henderson Investors in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Tadic, der diese Position am 4. Oktober antritt, ist in Frankfurt ansässig und verstärkt das Team um Daniela Brogt, Head of Sales für Deutschland und Österreich bei Janus Henderson. ...

