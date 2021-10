Gregor Rosinger hat zum Oktober-Start einen weiteren Rekord des Rosgix-Index vermeldet, der Indexstand von 2996,85 Punkten ist gleichbedeutend mit einem Plus von 199,68% seit Start am 1. Jänner 2015. Klar, dass damit eine runde Marke mehr als nur in Reichweite ist. Neu ist ab Oktober auch, dass Yuliya Öztürk und Sergii Parkhomenko keine Kooperationsverträge mehr mit der Rosinger Anlagentechnik GmbH haben. Die Aktivitäten von Yuliya Öztürk in der NET New Energy Technologies AG sind nicht betroffen. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.10.)

