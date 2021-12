DJ Rosinger Group hat als Lead Manager & Leading Licensed Advisor die KOSTAD AG an die Börse gebracht - Zuvor wurde unter Federführung der Rosinger Group eine Kapitalerhöhung um 16,93 Millionen umgesetzt

Gaming/Wien/Schwanenstadt/Ebreichsdorf (pts026/13.12.2021/14:25) - Die zur Rosinger Group des international aktiven Finanzinvestors und Industriellen Gregor Rosinger gehörende "PRIVATE EQUITY Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co KG" freut sich, dass ihr Tochterunternehmen "Rosinger RMS GmbH" die Kostad Gruppe, einen führenden Hersteller von Schnell-Ladesäulen für Elektrofahrzeuge jeder Größe, als Lead Manager & Leading Licensed Advisor bei der Strukturierung des Konzernbaus und der erfolgreichen Umsetzung einer Kapitalerhöhung in der Kostad AG um 16,93 Millionen Euro beraten und den Prozess und die Umsetzung bis zum heutigen Listing der Kostad AG Aktie im direct market plus der Wiener Börse federführend gemanagt hat.

Im Rahmen der Streubesitzherstellung in Höhe von 2,3 Millionen Euro war die Rosinger RMS GmbH auch als Direct Funding Partner aktiv. Die gemäß Regelwerk direct market plus der Wiener Börse vorgeschriebene Begleitung der Kostad AG durch einen Capital Market Coach in der Vorbereitungsphase sowie bis zumindest ein Jahr nach Erstnotiz wird ebenfalls von der Rosinger RMS GmbH wahrgenommen. Rechtlich begleitet wurde die Kostad AG von der Kanzlei Mag. Kamen Sirakov; für die Zuarbeit als Listing Agent und Zahlstelle wurde vom Lead Manager & Leading Licensed Advisor Rosinger RMS GmbH die Wiener Privatbank ausgewählt.

Die Rosinger Group ist einer der führenden Finanzkonzerne in Mitteleuropa mit Fokus auf Small & Mid Caps und wird seit 1985 vom CEO Dipl.-Ing. Gregor H. Rosinger, der selbst einer Börsianer- und Investorendynastie entstammt, geleitet. Die Tätigkeit der Rosinger Group fokussiert sich auf die Geschäftsfelder "Eigene Investments", "Unternehmensbeteiligungen" und "hochspezialisierte Beratungsleistungen", insbesondere um die Themen Börsengänge, Financial Engineering, Corporate Finance und Strategie. An der Wiener Börse ist die Rosinger Group als Investor, Capital Market Coach und Direct Funding Partner aktiv. Der täglich von der Wiener Börse berechnete und veröffentlichte "Rosinger Index" (ROSGIX) dokumentiert eindrucksvoll die Kompetenz. Die rechnerische Indexkapitalisierung des Rosinger Index liegt aktuell bei rund 3 Milliarden Euro.

