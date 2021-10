Seit einigen Jahren gehört eToro zu den beliebtesten Broker- und Social-Trading-Plattormen. Aber was macht den Broker so besonders? Das erklärt Dennis Austinat im Interview mit Finanzen.net eToro hat inzwischen mehr als 10 Millionen User auf seiner Handelsplattform. Was ist das Besondere daran und warum sollten Anleger bei eToro ein Konto eröffnen? Dennis Austinat: Seit mehr als zehn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...