Wien, 4. Oktober 2021 - Veröffentlichung gemäß § 40 Abs 1 WpHG PIERER Mobility AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 1. Emittent PIERER Mobility AG, Edisonstraße 1, 4600 Wels, Österreich 2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten Sonstiges 3. Meldepflichtige Person Name: Bajaj Auto Ltd. 4. Namen der Aktionäre sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt Bajaj Auto International Holdings B.V. 5. Datum der Schwellenberührung 29.09.2021 6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person % der Stimmrechte,

die zu Aktien

gehören (7.a) % der Stimmrechte,

die die Finanz-/sonstigen

Instrumente

repräsentieren

(7.b.1 + 7.b.2) Gesamt in %

(7.a + 7.b) Gesamtzahl der

Stimmrechte des

Emittenten Situation am Tag der Schwellenberührung 0,00 % 60,00 % 60,00 % 22 538 674 Situation bei vorheriger Meldung (wenn anwendbar) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle 7.a. Stimmrechte die zu Aktien gehören Anzahl der Stimmrechte (absolut) Anzahl der Stimmrechte (in %) ISIN direkt (§ 130

BörseG 2018) Indirekt (§ 133

BörseG 2018) direkt (§ 130

BörseG 2018) indirekt (§ 133

BörseG 2018 Total: 7.b.1 Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 Art des

Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum

/ Laufzeit Stimmrechte

(absolut) Stimmrechte

(in %) Gesamt: 7.b.2 Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments



Verfalldatum



Ausübungs-frist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Vorkaufsrecht Nicht anwendbar Nicht anwendbar Physisch 13.523.205 60,00% Subsumme B.2 13.523.205 60,00% 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person X Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Ziffer Name Direkt

kontrolliert

durch Ziffer Direkt gehaltene

Stimmrechte in

Aktien (%) Direkt gehaltene

Finanz-

/sonstige

Instrumente (%) Gesamt (%) 1 Bajaj Auto Ltd. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2 Bajaj Auto International Holdings Ltd. 1 0,00 % 60,00 % 60,00 % 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht



Datum der Hauptversammlung: N/A 10. Sonstige Anmerkungen Pierer Industrie AG und Bajaj Auto International Holdings B.V sind Parteien einer Aktionärsvereinbarung betreffend der gemeinsamen Beteiligung an der PTW Holding AG (Mehrheitsaktionärin der PIERER Mobility AG). Bajaj Auto International Holdings B.V. kann im Rahmen von eingeräumten Vorkaufsrechten die derzeitige Beteiligung der Pierer Industrie AG an der PTW Holding AG, die ihrerseits 60% der Stimmrechte der PIERER Mobility AG hält, erwerben. Pierer Industrie hält derzeit 50,10% des Grundkapitals der PTW Holding AG, Bajaj Auto International Holdings B.V. die verbleibenden 49,90%. Im Falle der Ausübung des Vorkaufsrechts in einem vertraglich definierten Vorkaufsereignisfalls hat die Bajaj Auto International Holdings B.V. somit das Recht, die Anteile der Pierer Industrie AG an der PTW Holding AG zu erwerben, sodass ihr sämtliche von PTW Holding AG gehaltenen Aktien der PIERER Mobility AG zugerechnet werden.





Aussender: PIERER Mobility AG

Edisonstraße 1, 4600 Wels

Österreich Kontaktperson: Mag. Michaela Friepeß

Tel.: +43 (0)7242 / 69402

E-Mail: ir@pierermobility.com

Website: https://www.pierermobility.com/

ISIN(s): AT0000KTMI02

