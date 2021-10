Eines vorab: Meine erfolgreichsten Dividendenaktien sind die von Innovative Industrial Properties, Novo Nordisk und General Mills. Nicht nur, was die Dividenden angeht. Nein, sondern vor allem auch die Aktienkursperformance der Anteilsscheine ist hier stark. Trotzdem kann ich eines sagen: Mein Depot an Wachstumsaktien übertrifft die Performance meiner ausschüttenden Aktien um Längen. Selbst meine drei erfolgreichsten Dividendenaktien kommen nicht an diese Top-Aktien in diesem anderen Kreis heran. ...

