Wien (www.fondscheck.de) - Der niederländische Asset Manager Robeco hat Karin van Baardwijk als Nachfolgerin von Gilbert van Hassel zur neuen Vorstandschefin ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Van Baardwijk, die derzeit stellvertretende Vorstandschefin sei und als Vorständin das operative Geschäft verantworte, solle ihr neues Amt am 1, Januar 2022 antreten. Das gehe aus einer Pressemitteilung des Vermögensverwalters hervor. Van Hassel wiederum werde eine Position innerhalb der Orix Corporation übernehmen, der japanischen Mutter von Robeco. Van Baardwijk sei seit 2006 bei Robeco. Mitglied des Vorstandes sei sie seit 2015, ihren aktuellen Posten habe sie seit 2016 inne. Ihre Karriere in der Finanzindustrie habe sie 2004 bei Atos Consulting gestartet. ...

