04.10.2021 / 15:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

Berlin, 4. Oktober 2021 - Der The Grounds Real Estate Development AG (ISIN DE000A2GSVV5) liegen nach Durchführung der Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Zeichnungsanmeldungen für sämtliche 4.800 Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennwert von EUR 4.800.000,00 vor. Die Emission war deutlich überzeichnet.



Die vollständig platzierten Teilschuldverschreibungen aus der Aufstockung der Wandelanleihe 2021/2024 im Umfang von EUR 4.800.000,00 sind ab sofort in das Freiverkehrssegment Quotation Board der Börse Frankfurt einbezogen.



Die erzielten Nettoerlöse sollen für den weiteren Aufbau der drei Kerngeschäftsaktivitäten verwendet werden durch Ausweitung der Bestandshaltung, weiteren Aufbau des Wohnimmobilienportfolios für die Privatisierung und Investitionen in die Projektentwicklungen.

The Grounds Real Estate Development AG

Arndt Krienen/Jacopo Mingazzini, Vorstände

Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@tgd.ag

Web: www.thegroundsag.com



