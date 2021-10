Der WTI-Ölpreis steigt in den letzten Minuten spürbar von 76 Dollar auf 77,19 Dollar, und damit auf das höchste Preisniveau seit 7 Jahren! Grund dafür ist die in Kürze anstehende Entscheidung der OPEC, des global so wichtigen Kartells bestehend aus zahlreichen Öl-Förderländern. Zusammen mit ihren externen Partnern (Gesamtgruppe nennt sich OPEC+) entscheidet man heute Nachmittag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...