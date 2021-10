Wien (www.fondscheck.de) - Der Finanzblogger Philipp Haas startet gemeinsam mit Axxion als Service-KVG und unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service seinen ersten Aktienfonds, der auf globale Wachstumsunternehmen setzt, so die Experten von "FONDS professionell".Die Investmentstrategie des "Haas invest4 innovation"-Fonds (ISIN DE000A3CY8R7/ WKN A3CY8R) umfasse neben zehn Kernpositionen ein breit diversifiziertes Anlageuniversum, bestehend aus qualitativ hochwertigen Wachstumsunternehmen verschiedener Branchen und Regionen. Damit ermögliche Philipp Haas als Berater des Fonds Anlegern erstmalig den Zugang zu seiner privaten Investmentstrategie in einem aktiv gemanagten Fondsportfolio, heiße es in einer begleitenden Aussendung. Bereits seit 2012 könnten Anleger den Handelsideen von Philipp Haas auf der Social-Trading-Plattform Wikifolio folgen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...