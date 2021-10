DJ PTA-DD: Uzin Utz AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 04.10.2021

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Ulm (pta045/04.10.2021/15:58) - Mitteilung

Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben 1 wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Dr. Heinz Werner Utz 2 Grund der Meldung a) Position/Status Aufsichtsrat Die ursprüngliche Meldung fasste die drei Schenkungen b) Berichtigung zusammen. Da nach Art. 19 MAR jede Schenkung separat zu melden ist, erfolgen drei Berichtigungsmeldungen. Zusätzlich werden die Beschenkten nun namentlich genannt. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am 3 Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Uzin Utz AG b) LEI 529900LG4MEW8I54JM22 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Kennung DE0007551509 b) Art des Geschäfts Sonstiges Schenkung von 220.000 Aktien an Amelie Klußmann (Tochter, Mitglied des Aufsichtsrats) c) Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar e) Datum des Geschäfts 01.10.2021 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes

