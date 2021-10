Der Wasserstoff-Sektor startet schwach in die neue Woche und setzt damit den Trend aus der vergangenen Woche fort. Auch die Aktie von Plug Power notiert am Montag nach den ersten Handelsminuten im US-Handel rund drei Prozent im Minus. Damit befindet sich der Titel nun wieder an einer wichtigen Unterstützung. Diese Marken stehen im Fokus.

Den vollständigen Artikel lesen ...