DJ MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Öl zieht mit Opec-Entscheidung an

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte geben am Montagnachmittag geringfügig nach. Der Handel ist - wie in der Vorwoche bereits gesehen - sehr nervös. Rücksetzer werden unverändert gekauft, das Handelsvolumen hat dabei jüngst angezogen. Spannend dürfte es für den DAX werden, wenn die runde Marke bei 15.000 Punkten mal mit Dynamik angegangen wird. Das deutsche Aktienbarometer notiert aktuell 0,1 Prozent niedriger bei 15.147 Punkten, der Euro-Stoxx-50 zeigt sich ebenfalls 0,1 Prozent im Minus bei 4.031 Punkten.

Der vom Beratungsunternehmen Sentix für Deutschland erhobene Konjunkturindex ist im Oktober zum dritten Mal in Folge gesunken. Nach Mitteilung von Sentix ging er auf 20,0 (September: 20,9) Punkte zurück. Der Index der Lagebeurteilung sank auf 31,0 (36,0) Punkte, während der Erwartungsindex auf 9,5 (6,8) Punkte anzog. Es war der erste Anstieg der Erwartungen seit Mai. "Dies ist als erste Reaktion nach der Bundestagswahl zu werten, nachdem das 'Schreckgespenst' einer möglichen rot-rot-grünen Koalitionsregierung vom Tisch ist", schrieb Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy in der Mitteilung. Hussy zufolge dürfte eine längere Hängepartie in den Koalitionsverhandlungen kontraproduktiv wirken. "Die politischen Lager sind daher gut beraten, die anstehenden Verhandlungen zügig anzugehen/abzuschließen, um den Bremseffekten in der Konjunktur entgegenzuwirken", schrieb Hussy.

Die OPEC+ wird ihre Förderpläne nicht ändern

Beim monatlichen Treffen der größten Ölförderländer wurde nach Angaben von Delegierten die bisherige Vereinbarung einer schrittweisen Steigerung der Produktion bestätigt. Die Ölpreise ziehen daraufhin kräftig an auf Mehrjahreshochs. Analysten erwarten jedoch, dass der Druck, die Produktion noch stärker hochzufahren, vor dem Hintergrund der aktuellen Höchststände bei den Ölpreisen und der Energieknappheit in Europa und Asien wahrscheinlich zunehmen wird. Am Aktienmarkt führt der Sektor der Öl- und Gaswerte die Gewinner mit plus 1,9 Prozent an.

Kurseinbruch bei BT Group

Der Kurs von BT Group bricht in London um 4,6 Prozent ein. "Sky und Virgin Media wollen ein eigenes Glasfasernetz aufziehen", so ein Händler, der sich auf einen britischen Zeitungsbericht beruft. Medienberichten zufolge steht Sky kurz vor einer Einigung mit Virgin Media O2 als Investor in den Glasfaser-Breitbandausbau des Telekommunikationsbetreibers. Der Ausbau des Breitbandnetzes in Großbritannien ist laut ING mittelfristig negativ für BT. BT laufe Gefahr, Sky als Großhandelskunden zu verlieren, und der potenzielle Deal würde zudem den Wettbewerb verstärken.

Für die Aktie von Petrofac geht es um 11 Prozent nach oben. "Positiv ist, dass das Verfahren damit zu Ende ist und nicht die Höchststafe verhängt wurde", so ein Marktteilnehmer zum Urteil eines Gerichts im Verfahren wegen Bestechungsdelikten. Der Southwark Crown Court hat die Geldstrafe gegen Petrofac auf 77 Millionen Pfund festgesetzt. Der Anbieter von Dienstleistungen für die Energiewirtschaft erklärte, die Strafe stehe in im Zusammenhang mit sieben Verstößen bei Projekten, die zwischen 2012 und 2015 vergeben wurden. Petrofac hatte am Freitag mitgeteilt, dass rund 176 Millionen Pfund als maximal mögliche Strafe in der Anhörung genannt wurden.

In Deutschland springen die Aktien der Adler Group um 4,3 Prozent nach oben. Die luxemburgische Immobiliengesellschaft prüft einen Verkauf von Teilen ihrer Mietwohnungen, um den eigenen Verschuldungsgrad zu senken. Von mehreren institutionellen Interessenten lägen Übernahmeangebote dafür vor, heißt es vom Unternehmen.

Bei MLP geht es um 2,3 Prozent nach oben. Der Finanzdienstleister hatte positiv überrascht und erwartet für 2021 ein deutliches Übertreffen der eigenen EBIT-Prognose und für das dritte Quartal ein EBIT deutlich über Vorjahresniveau. Adidas fallen im DAX um knapp 2 Prozent, nachdem die Bank of America die Aktie auf "Underperform" nach "Neutral" abgestuft hat.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.031,35 -0,1% -3,95 +13,5% Stoxx-50 3.497,06 +0,5% 16,30 +12,5% DAX 15.147,35 -0,1% -9,09 +10,4% MDAX 34.017,83 -0,4% -136,32 +10,5% TecDAX 3.637,09 -1,0% -35,46 +13,2% SDAX 16.240,30 -0,7% -119,57 +10,0% FTSE 7.066,19 +0,6% 39,12 +8,8% CAC 6.533,88 +0,2% 16,19 +17,7% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,21 +0,02 +0,37 US-Zehnjahresrendite 1,50 +0,04 +0,58 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:17 Uhr Fr, 17:16 Uhr % YTD EUR/USD 1,1634 +0,3% 1,1598 1,1597 -4,7% EUR/JPY 129,22 +0,4% 128,72 128,80 +2,5% EUR/CHF 1,0755 -0,3% 1,0789 1,0786 -0,5% EUR/GBP 0,8532 -0,3% 0,8564 0,8557 -4,5% USD/JPY 111,07 +0,1% 110,98 111,05 +7,5% GBP/USD 1,3635 +0,7% 1,3542 1,3553 -0,2% USD/CNH (Offshore) 6,4443 -0,0% 6,4534 6,4382 -0,9% Bitcoin BTC/USD 48.022,26 +0,4% 47.612,01 47.334,01 +65,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,78 75,88 +2,5% 1,90 +62,6% Brent/ICE 81,81 79,28 +3,2% 2,53 +61,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.756,32 1.760,80 -0,3% -4,49 -7,5% Silber (Spot) 22,56 22,54 +0,1% +0,02 -14,5% Platin (Spot) 963,10 978,05 -1,5% -14,95 -10,0% Kupfer-Future 4,30 4,19 +2,5% +0,11 +21,9% ===

October 04, 2021 10:11 ET (14:11 GMT)

