EQS Group-News: Ina Invest Holding AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

GRESB Benchmark-Analyse: Ina Invest als neuer «Green Star» auf Rang 1 in ihrer Peer-Gruppe



04.10.2021 / 16:45



* Ina Invest mit ausgezeichneter Bewertung in GRESB Benchmark-Analyse 2020



* Erster Rang in Peer-Gruppe und Klassifizierung als «Green Star» Glattpark (Opfikon), 4. Oktober 2021 - Am vergangenen Freitag, 1. Oktober, wurden die Resultate der GRESB Real Estate Development Benchmark-Analyse für das Jahr 2020 publiziert. Mit einem GRESB-Score von 92 aus 100 möglichen Punkten belegt Ina Invest in ihrer Peer-Gruppe den ersten Rang in Westeuropa und qualifiziert sich damit für die Kategorie «Green Star». Die ausgezeichnete Bewertung ist ein wichtiger Schritt in der Umsetzung der Vision, das nachhaltigste Immobilienportfolio der Schweiz zu halten und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Marc Pointet, CEO von Ina Invest: «Wir sind sehr stolz auf diese Leistung, die zeigt, dass unser intensives Engagement für nachhaltige Immobilien kein leeres Versprechen ist. Wir wollen eine Vorreiterrolle in der Branche einnehmen - das GRESB-Rating bestätigt, dass wir auf Kurs sind. Für uns ist es ein Ansporn, uns noch weiter zu verbessern.» GRESB ist das führende System zur Bewertung der Nachhaltigkeitsperformance von Immobilienunternehmen und Immobilienfonds. Auf der Grundlage von GRESB wird die Nachhaltigkeitsperformance von Ina Invest als Unternehmen sowie ihres Immobilienportfolios jährlich gemessen. Der detaillierte GRESB-Report von Ina Invest für das Jahr 2020 kann hier eingesehen werden. GRESB Real Estate Assessment: Ina Invest erreicht 92 von 100 Punkten und damit Platz 1 in ihrer Peer-Gruppe Kontakt für Investoren und Analysten

Marc Pointet, CEO

T +41 44 552 97 17

investors@ina-invest.com





Kontakt für Medien:

Corporate Communications

T +41 44 552 97 27

communications@ina-invest.com Ina Invest ist ein Schweizer Immobilienunternehmen, das aus dem Spin-off der Ha¨lfte des Entwicklungsportfolios von Implenia hervorgegangen ist. Ina Invest wird das bestehende Portfolio entwickeln, um Bestandsimmobilien aufzubauen, aber auch weiterhin Akquisitionen ta¨tigen, um eine u¨berdurchschnittliche Entwicklungsquote aufrechtzuerhalten. Die Immobilien in der ganzen Schweiz sind von hoher Standortqualita¨t und weisen einen differenzierten Nutzungsmix mit Fokus auf Wohnliegenschaften auf. Ina Invest plant, weiter in ihr Portfolio zu investieren und zu wachsen. Durch die transparente Kooperation mit Implenia profitiert Ina Invest von der Expertise des fu¨hrenden Schweizer Bau- und Immobiliendienstleisters. In der Entwicklung und der Bewirtschaftung ihres Portfolios wird Ina Invest dank eines holistischen Einbezugs der Nachhaltigkeit u¨ber alle Phasen der Wertscho¨pfungskette hinweg ho¨chste Nachhaltigkeitsstandards erfu¨llen. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (INA, CH0524026959). Weitere Informationen unter ina-invest.com.

Ende der Medienmitteilungen