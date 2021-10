IHS Holding Limited ("IHS Towers"), einer der weltweit größten unabhängigen Eigentümer, Betreiber und Entwickler von gemeinsam genutzter Telekommunikationsinfrastruktur, meldet den Start seines öffentliches Zeichnungsangebots von 22.500.000 Stammaktien. Das Angebot besteht aus 18.000.000 von IHS Towers und 4.500.000 von einigen verkaufenden Aktionären angebotenen Stammaktien. Den Konsortialbanken des Angebots wird überdies die Option eingeräumt, innerhalb von 30 Tagen bis zu 2.700.000 weitere Stammaktien von IHS Towers und 675.000 Stammaktien von den verkaufenden Aktionären zum Erstausgabepreis zu erwerben. Der geschätzte Erstausgabepreis pro Aktie liegt derzeit zwischen 21,00 und 24,00 pro Aktie. Die Stammaktien von IHS Towers sind zur Notierung an der New Yorker Börse unter dem Kürzel "IHS" zugelassen worden.

Goldman Sachs Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC und Citigroup Global Markets Inc. begleiten das geplante Angebot als Lead Book-Running Managers. RBC Capital Markets, LLC, Barclays Capital Inc. und Absa Bank Limited fungieren als Joint Book-Running Managers für das geplante Angebot. Cowen and Company, LLC, Investec Bank plc, Renaissance Securities (Cyprus) Limited, FirstRand Bank Limited (Zweigstelle London), vertreten durch ihre Rand Merchant Bank Division, Academy Securities, Inc., Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez Company, Inc., Siebert Williams Shank Co., LLC und Tigress Financial Partners LLC agieren als Co-Managers für das geplante Angebot.

Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts. Der vorläufige Prospekt für dieses Angebot kann, sobald verfügbar, bei einer der folgenden Quellen angefordert werden:

Goldman Sachs Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telefonisch unter: 1-866-471-2526, oder per E-Mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com;

J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, oder telefonisch unter: 1-866-803-9204, oder per E-Mail unter: prospectus-eg_fi@jpmchase.com; oder

Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, oder telefonisch unter: 1-800-831-9146.

Eine Registrierungserklärung auf Formular F-1 wurde für diese Wertpapiere bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht, ist aber noch nicht in Kraft getreten. Diese Wertpapiere dürfen vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Registrierungserklärung weder verkauft noch dürfen hierfür Kaufangebote angenommen werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, und diese Wertpapiere dürfen auch nicht in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem bzw. der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Contacts:

Medienkontakt:

Sard Verbinnen Co

E-Mail: IHS-SVC@SARDVERB.COM

Kontakt Investor Relations:

INVESTORRELATIONS@IHSTOWERS.COM