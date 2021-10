Kein guter Start in die neue Börsenwoche. In den USA geben die großen Indices deutlich nach. Die Nasdaq verliert aktuell über zwei Prozent an Wert. Der Dow Jones muss 350 Punkte abgeben, der S&P 500 büßt 1,2 Prozent ein. Es sind die großen Technologiewerte, die die Indices nach unten ziehen.Apple, Nvidia, Amazon und Microsoft geben nach, da die Anleger auf die Anleiherenditen schauten. Ein Anstieg der Zinssätze Ende September hat die hoch bewerteten Technologiewerte unter Druck gesetzt. Die Rendite ...

