Der durchschnittliche Monatsumsatz liege mit 6,1 Mrd. Euro auf dem höchsten Stand in zehn Jahren, teilte die Börse am Montag in einer Aussendung mit. Der stärkste Handelstag im dritten Quartal war am Freitag, 17. September, mit einem Umsatz von 691 Mio. Euro. Im dritten Quartal kletterte der Leitindex ATX inklusive Dividenden auf ein neues Allzeithoch. Die meistgehandelten Aktien im Jahresverlauf ...

