Bei BioNTech scheint derzeit alles zusammenzukommen. Zwar verdient das Unternehmen nach wie vor unfassbar viel Geld, macht in Sachen Krebsforschung rasante Fortschritte, doch an der Börse gerät die Aktie mehr und mehr unter Druck. Denn so wie die vergangene Woche endete, beginnt heute die neue Woche. Derzeit notiert BioNTech an der Nasdaq schon wieder über fünf Prozent im Minus. Zudem hat sich heute eine weitere Hoffnung für BioNTech zerschlagen…

So waren die beiden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...