Das gibt es nicht alle Tage: Facebook ist nicht erreichbar, Instagram ist offline und auch WhatsApp kann keine Verbindung herstellen. Was all diese Dienste gemein haben, außer dass sie aktuell offline sind? Sie alle gehören Facebook. Dem Konzern, der aktuell in Enthüllungsberichten schlecht dasteht. Das spiegelt sich auch an anderer Stelle.Social Media-Nutzern, die bisher ahnungslos waren, wird heute eines bewusst: Facebook ist groß. Zum Konzern zählt neben der gleichnamigen Plattform auch der Foto-Dienst ...

