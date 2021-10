Die Wiener Börse hat am Montag mit leichten Abgaben geschlossen. Nachdem die heimischen Indizes am Nachmittag kurzzeitig in die Gewinnzone gefunden hatten, drehten sie angesichts einer negativen Eröffnung an der Wall Street wieder leicht in die Verlustzone. Der ATX verlor moderate 0,11 Prozent auf 3.669,47 Punkte. Für den breiter gefassten ATX-Prime ging es um 0,08 Prozent auf 1.854,91 Zähler hinab.In ...

