Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Pierer Mobility +2,69% auf 76,3, davor 5 Tage im Minus (-5,35% Verlust von 78,5 auf 74,3), ATX -0,11% auf 3669,47, davor 3 Tage im Plus (1,28% Zuwachs von 3626,99 auf 3673,56), ATX Prime -0,08% auf 1854,91, davor 3 Tage im Plus (1,12% Zuwachs von 1835,76 auf 1856,33), ATX TR -0,11% auf 7352,85, davor 3 Tage im Plus (1,28% Zuwachs von 7267,74 auf 7361,04), Amag 0% auf 38,5, davor 3 Tage im Plus (4,05% Zuwachs von 37 auf 38,5), RBI -0,09% auf 22,74, davor 3 Tage im Plus (2,71% Zuwachs von 22,16 auf 22,76), Zumtobel +0,44% auf 9,04, davor 3 Tage im Minus (-1,64% Verlust von 9,15 auf 9), Mayr-Melnhof +2,07% auf 167,4, davor 3 Tage im Minus (-2,26% Verlust von 167,8 auf 164). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:UBM 42,4 (MA100: 42,71, xD, ...

