Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit kleinen Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete einen weitgehenden ruhigen Handelstag mit einem kleinen Plus von 0,28 Prozent bei 3.968,05 Punkten. Der ATX Prime stieg um 0,21 Prozent auf 1.987,09 Punkte. Auch anderen Börsen in Europa ging es nach oben. Die Ängste vor der Omikron-Variante des Coronavirus und neuen Lockdowns dürften mit den Berichten über milde Krankheitsverläufe ...

