Vaduz (ots) -



Regierungsrat Manuel Frick nahm am Montag, 4. Oktober 2021 auf Einladung des Landes Vorarlberg an der Verleihung des Internationalen Kunstpreises 2021 in Bregenz teil. Der alle zwei Jahre zu vergebende Preis ging 2021 erstmals nach Liechtenstein, an die Künstlerin Anna Hilti. Die internationale Fachjury entschied einstimmig und lobte insbesondere Anna Hiltis vielgestaltiges Werk, das Zeichnungen, Illustrationen, Installationen und Performances umfasst.



"Die erstmalige Vergabe des Vorarlberger Kunstpreises nach Liechtenstein freut mich als für Kultur zuständiger Regierungsrat besonders. Ich gratuliere Anna Hilti herzlich zu dieser Auszeichnung", so Regierungsrat Frick.



Pressekontakt:



Ministerium für Gesellschaft und Kultur

Tanja Deuring

T +423 236 60 10



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100878729

HILTI-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de