DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG bis DONNERSTAG: In China ruht der Börsenhandel im Rahmen der "Goldenen Woche" bis einschließlich Donnerstag. Im südkoreanischen Seoul ruhte am Montag das Geschäft wegen des Nationalfeiertags.

AKTIENMÄRKTE (18.30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.996,41 -0,96% +12,49% Stoxx50 3.472,13 -0,25% +11,71% DAX 15.036,55 -0,79% +9,61% FTSE 7.011,01 -0,23% +8,77% CAC 6.477,66 -0,61% +16,68% DJIA 33.928,79 -1,16% +10,85% S&P-500 4.289,78 -1,54% +14,21% Nasdaq-Comp. 14.213,49 -2,42% +10,28% Nasdaq-100 14.418,31 -2,53% +11,87% Nikkei-225 28.444,89 -1,13% +3,65% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 170,2 -20

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,86 75,88 +2,6% 1,98 +62,7% Brent/ICE 81,37 79,28 +2,6% 2,09 +60,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.767,88 1.760,80 +0,4% +7,08 -6,9% Silber (Spot) 22,68 22,54 +0,6% +0,13 -14,1% Platin (Spot) 966,90 978,05 -1,1% -11,15 -9,7% Kupfer-Future 4,25 4,19 +1,5% +0,06 +20,7%

Die Ölpreise ziehen kräftig an auf Mehrjahreshochs. Die Opec, die am Montag via Videokonferenz tagt, wird ihre Fördermengen lediglich schrittweise im bislang geplanten Umfang erhöhen. Die Erhöhung der Produktion um nur 400.000 Barrel pro Tag bedeute unter dem Strich, dass sich die Öllagerbestände bis zum Jahresende verringerten, kommentiert Peter McNally, Global Sector Lead for Industrial, Materials and Energy bei Third Bridge, die Entscheidung der Opec+.

FINANZMARKT USA

Schwach - Die US-Börsen drehen am Montag bis zum Mittag Ortszeit kräftig ins Minus ab. Beosnders mit den Technologiewerten geht es deutlicher nach unten. Händler verweisen auf die andauernden Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze, die globale Energiekrise und die neuen Entwicklungen um den wankenden chinesischen Immobilien-Konzern Evergrande. Belastet werden die Kurse auch von steigenden Ölpreisen, nachdem die Opec+ keine zusätzlichen Produktionsausweitungen vornehmen will. Die Konjunkturdatenagenda ist zu Wochenbeginn übersichtlich. Es wurden lediglich die Auftragseingänge Industrie für den August bekannt gegeben. Diese stiegen im August etwas stärker als erwartet, setzen am Markt aber keine Akzente. Bei den Einzelwerten geht es für Tesla um 1,3 Prozent nach oben. Der Elektroautohersteller hat seine Auslieferungen im dritten Quartal stärker als erwartet gesteigert. Qualcomm tendieren 1,7 Prozent leichter. Das Unternehmen hat sich mit Veoneer (+4,2%) endgültig auf die Übernahme des schwedischen Spezialisten für Fahrassistenzsysteme geeinigt und zahlt 4,5 Milliarden Dollar für Veoneer. Amplify Energy brechen um 43 Prozent ein, nachdem an einer Plattform des Unternehmens vor der kalifornischen Küste Öl ausgelaufen ist und sich ein Ölteppich von fast 10 Kilometern Länge gebildet hat.

Am Anleihemarkt ziehen die Renditen wieder an. Mit 1,48 Prozent steht die Zehnjahresrendite jedoch noch immer deutlich unter den in der vergangenen Woche markierten 1,57 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwächer - Der Handel war erneut sehr nervös. Der vom Beratungsunternehmen Sentix für Deutschland erhobene Konjunkturindex ist im Oktober zum dritten Mal in Folge gesunken, doch zog der Erwartungsindex erstmals seit Mai an. "Dies ist als erste Reaktion nach der Bundestagswahl zu werten, nachdem das 'Schreckgespenst' einer möglichen rot-rot-grünen Koalitionsregierung vom Tisch ist", schrieb Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy in der Mitteilung. Der Sektor der Öl- und Gaswerte führte mit plus 0,9 Prozent die Gewinner unter den Branchen-Indizes an, nachdem die Opec+ ihre Pläne zur schrittweisen Steigerung der Fördermenge bestätigt hatte. Das Schlusslicht stellten die Technologiewerte mit einem Minus von 2,2 Prozent mit Blick auf die Schwäche der Nasdaq sowie leicht steigende Zinsen. Der Kurs von BT Group brach in London um 4,7 Prozent ein. "Sky und Virgin Media wollen ein eigenes Glasfasernetz aufziehen", so ein Händler, der sich auf einen britischen Zeitungsbericht berief. Der Ausbau des Breitbandnetzes in Großbritannien ist laut ING mittelfristig negativ für BT. BT laufe Gefahr, Sky als Großhandelskunden zu verlieren, und der potenzielle Deal würde zudem den Wettbewerb verstärken. Für Petrofac ging es dagegen um 4,6 Prozent nach oben. "Positiv ist, dass das Verfahren damit zu Ende ist und nicht die Höchststrafe verhängt wurde", so ein Marktteilnehmer zum Urteil eines Gerichts im Verfahren wegen Bestechungsdelikten. In Deutschland sprangen Adler Group um 2,6 Prozent. Die Immobiliengesellschaft prüft einen Verkauf von Teilen ihrer Mietwohnungen, um den eigenen Verschuldungsgrad zu senken. MLP stiegen um 2,8 Prozent. Der Finanzdienstleister hatte positiv überrascht und erwartet für 2021 ein deutliches Übertreffen der eigenen EBIT-Prognose und für das dritte Quartal ein EBIT deutlich über Vorjahresniveau. Adidas fielen um 2,3 Prozent, nachdem die Bank of America die Aktie auf "Underperform" nach "Neutral" abgestuft hatte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:17 Uhr Fr, 17:16 Uhr % YTD EUR/USD 1,1619 +0,2% 1,1598 1,1597 -4,9% EUR/JPY 128,87 +0,1% 128,72 128,80 +2,2% EUR/CHF 1,0746 -0,4% 1,0789 1,0786 -0,6% EUR/GBP 0,8536 -0,3% 0,8564 0,8557 -4,4% USD/JPY 110,92 -0,1% 110,98 111,05 +7,4% GBP/USD 1,3611 +0,5% 1,3542 1,3553 -0,4% USD/CNH (Offshore) 6,4495 +0,1% 6,4534 6,4382 -0,8% Bitcoin BTC/USD 48.789,51 +2,0% 47.612,01 47.334,01 +68,0%

Nach den kräftigen Verlusten der vergangenen Woche erholt sich der Euro etwas. Marktteilnehmer sprechen von Gewinnmitnahmen in Dollar-Long-Positionen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Nachricht, dass der mit Liquiditätsproblemen kämpfende, hoch verschuldete chinesische Immobilienriese China Evergrande seine Aktien vom Handel ausgesetzt hat, sorgte am Montag an den Aktienmärkten der Region für Kursverluste. In Tokio, wo der Nikkei-Index nach guten Vorgaben aus den USA anfangs noch leicht zugelegt hatte, stand zuletzt ein Minus von 1,1 Prozent auf der Kurstafel. Dort seien die Blicke zunächst auf die politische Entwicklung gerichtet gewesen, hieß es, nachdem das japanische Parlament den früheren Außenminister Fumio Kishida zum neuen Regierungschef gewählt hat. Evergrande hatte zunächst keine Angaben zum Grund der Suspendierung der eigenen Aktie gemacht. Später wurde laut Marktteilnehmern nachgeschoben, dass der Hintergrund eine größere Transaktion sein soll. Dabei könnte es um ein Übernahmegebot für die Immobilienverwaltungstochter Evergrande Property Services Group gehen, das der Muttergesellschaft dringend benötigte Barmittel einbringen könnte. Unter Druck standen in Hongkong wie schon am Freitag in den USA nach dem Merck-Erfolg Aktien von Arznei-und Impfstoffherstellern. Wuxi Biologics sackten um 8,6 und Sino Biopharma um 5,1 Prozent ab. Erneut kräftige Verluste gab es daneben wieder im Technologiesegment, der seit Monaten immer wieder mit regulatorischen Verschärfungen konfrontiert wird.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

EMA gibt grünes Licht für eine Auffrischungsimpfung mit Biontech-Vakzin

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus mit dem Biontech-Impfstoff genehmigt. Eine Booster-Impfung mit dem Corona-Vakzin des Mainzer Unternehmens und seines US-Partners Pfizer komme für Menschen ab 18 Jahren in Betracht, erklärte die EMA am Montag.

Früherer Magna-Chef Wolf zum Vitesco-AR-Chef gewählt

Der österreichische Investor Siegfried Wolf leitet künftig den Aufsichtsrat des Autozulieferers Vitesco. Das Kontrollgremium habe Wolf zu seinem Vorsitzenden gewählt, teilte das Unternehmen mit. Der 63-jährige Unternehmer sei bis zur ersten ordentlichen Hauptversammlung im Mai kommenden Jahres bestellt. Dann will sich der frühere Chef des Autozulieferers Magna zur Wahl stellen.

IPO/Volvo Cars will mit Börsengang in Stockholm 2,5 Mrd EUR einnehmen

Der Börsengang des schwedischen Autoherstellers Volvo Cars nimmt Formen an. Wie das Unternehmen mitteilte, will es mit der Ausgabe neuer Aktien 25 Milliarden schwedische Kronen einnehmen - umgerechnet knapp 2,5 Milliarden Euro. Die Erstnotiz an der Stockholmer Börse ist noch für dieses Jahr geplant.

"Star Trek"-Darsteller William Shatner fliegt mit Bezos-Rakete ins All

"Der Weltraum, unendliche Weiten": Der als Captain Kirk in der Science-Fiction-Serie "Star Trek" bekannt gewordene Schauspieler William Shatner fliegt jetzt wirklich ins All. Der 90-Jährige wird am 12. Oktober beim nächsten Flug des privaten Raumfahrtunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos mit an Bord sein, wie Blue Origin am Montag mitteilte.

IPO/Gitlab peilt Börsenwert von über 8,5 Milliarden Dollar an

Der US-Softwareentwickler Gitlab will im Rahmen seines Börsengangs 8,42 Millionen Aktien in einer Preisspanne von 55 bis 60 Dollar platzieren. Zu einem Stückpreis in der Mitte der Spanne ergäbe sich ein Nettoerlös von 453,1 Millionen Dollar für das Unternehmen, teilte Gitlab mit.

Qualcomm und SSW übernehmen schwedische Veoneer für 4,5 Mrd USD

Der schwedische Fahrerassistenzsystem-Spezialist Veoneer lässt sich von dem US-Chipkonzern Qualcomm übernehmen. Dieser zahlt gemeinsam mit der Investmentfirma SSW Partners insgesamt rund 4,5 Milliarden US-Dollar, wie die beteiligten Unternehmen mitteilten. Die bereits bestehende Übernahmevereinbarung mit dem österreichisch-kanadischen Automobilzulieferer Magna wurde aufgelöst.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

