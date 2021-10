Kein leichter Tag für die Aktie des Social Media Riesen Facebook. Zunächst hatte eine Whistleblowerin dem Unternehmen schwer geschadet, dann ist die Facebook-Seite samt Instagram und dem Messenger-Dienst Whats app down und anschließend schießt auch noch Jim Cramer gegen die Aktie.Jim Cramer von CNBC sagt, die Facebook-Dokumente seien so schädlich, dass die Aktie sie nicht so leicht abschütteln könne wie frühere Kritik an den Geschäftspraktiken des sozialen Netzwerks. "Diesmal ist es anders", sagt ...

