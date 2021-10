Die deutschen Aktien sind leichter in die neue Handelswoche gestartet. Die Entwicklung in China, aber auch die weiter steigenden Rohstoffpreise drücken auf die Stimmung der Investoren. Bei den Einzelwerten kann die Aktie von Biontech nicht von einer positiven Stellungnahme der EMA zu seinem Corona-Impfstoff profitieren. Die Aktie von Nordex leidet weiter unter dem Bruch eines seiner Windräder und rutscht langsam in eine brenzlige Chartkonstellation hinein. Dies könnte bald auch der Aktie von Varta blühen. Die Titel von Lufthansa geben zwar auch nach, zeigen sich aber ...

