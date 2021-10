Google zerteilt den Release von Android 12. Das Unternehmen hat wider Erwarten nicht das große OS-Update für seine Pixel-Smartphones veröffentlicht, sondern nur den Quellcode ins AOSP geschoben. Google zufolge ist damit der offizielle Release erfolgt. Die Verwirrung um den Release der neuen OS-Version ist komplett. Während in den vergangenen Wochen davon ausgegangen wurde, dass die finale Version von Android 12 am 4. Oktober erscheinen wird und damit zunächst Besitzer:innen eines Pixel-Smartphones das neue Material-You-Design und weitere Features per Over-the Air-Update erhalten, verfährt Google in diesem Jahr komplett anders. Android 12: ...

