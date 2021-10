Für den Ölpreis geht es zuletzt wieder steil aufwärts. Analysten der Bank of America zufolge könnte der Kurs des Rohstoffs noch in diesem Jahr auf mehr als 100 US-Dollar steigen - mit fatalen Folgen.? Ölpreis fällt mit Corona-Crash ins Minus? Steiler Anstieg durch kalten Winter ? Energiekrise voraus?Ölpreis durch Corona-Crash unter DruckDer Ölpreis hat in den letzten zwei Jahren eine Berg- und Talfahrt hinter sich. Während der Preis für ein Barrel des Rohstoffs im Oktober ...

Den vollständigen Artikel lesen ...