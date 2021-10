DGAP-News: HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf

PRESSEMITTEILUNG HAMBORNER REIT AG erweitert Portfolio um modernen Baumarkt in Freiburg und veräußert innerstädtisches Einzelhandelsobjekt in Dortmund Duisburg, 5. Oktober 2021 - Die HAMBORNER REIT AG hat den Kaufvertrag für ein großflächiges Einzelhandelsobjekt in Freiburg unterzeichnet. Bei dem Ankaufsobjekt handelt es sich um einen Baumarkt mit Gartencenter, welcher im Jahr 2018 errichtet wurde und im etablierten Gewerbegebiet "Freiburg-Haid" gelegen ist. Der Standort zeichnet sich durch seine zentrale verkehrsgünstige Lage sowie die gute Sichtbarkeit aus. Mieter des rund 10.700 Quadratmeter großen Objekts ist die OBI-Gruppe, welche sich mit einem langfristigen Mietvertrag bis zum Jahr 2033 an den Standort gebunden hat. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf rund 18,9 Mio. Euro. Bei jährlichen Nettomieterträgen von rund 1,1 Mio. Euro beträgt die Bruttoanfangsrendite 5,6 %. Die Immobilie wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 in das HAMBORNER-Portfolio übergehen. Damit wird die Gesellschaft zukünftig mit drei Objekten am perspektivreichen Standort Freiburg vertreten sein. Auf der Verkaufsseite war die HAMBORNER in den vergangenen Wochen ebenfalls aktiv und hat mit dem Objekt "DOMI" in Dortmund ein weiteres innerstädtisches Geschäftshaus veräußert, welches zuletzt mit rund 1,7 Mio. Euro zu den jährlichen Mieterträgen beitrug. Der Verkaufspreis liegt auf dem Niveau des zuletzt festgestellten Verkehrswerts. Mit der konsequenten Fortsetzung der letztjährig begonnenen Portfoliorotation reduziert sich der relevante Anteil von Einzelhandelsobjekten nunmehr auf lediglich 3,5 % des Gesamtportfoliovolumens, wobei die für eine zeitnahe Trennung vorgesehenen Geschäftshäuser bereits weitgehend veräußert wurden. ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rd. 1,5 Mrd. Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden moderne Büroobjekte an etablierten Standorten sowie attraktive Nahversorgungsimmobilien wie großflächige Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren und Baumärkte in zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte. Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre nachhaltig attraktive Dividendenstrategie sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer. KONTAKT Christoph Heitmann

