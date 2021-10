Wichtige Punkte Beyond Meat startet im Oktober mit fleischlosen "Hähnchen" in den Lebensmittelgeschäften. Der Start erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der Verkauf von Beyond Meat in den US-Lebensmittelgeschäften ins Stocken geraten ist. Das neue Produkt wird etwa doppelt so teuer sein wie echte Hähnchenteile. Die Pandemie war ein zweischneidiges Schwert für den Fleischimitat-Hersteller Beyond Meat (WKN:A2N7XQ). Während die Umsätze im Einzelhandel stiegen, weil sich die Verbraucher mit Lebensmitteln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...