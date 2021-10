DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

COMMERZBANK - Die Bundesregierung und der US-Finanzinvestor Cerberus haben als Großaktionäre viel Einfluss auf die Zukunft der Commerzbank - und beide tauschen sich auf höchster Ebene aus. Finanzstaatssekretär Jörg Kukies hatte am 22. April und am 29. Juni 2021 Termine mit Cerberus-Co-Chef Frank Bruno. Das geht aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Reinhard Houben hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. Beim Gespräch im April waren auch Cerberus-Deutschlandchef David Knower und sein Kollege David Teitelbaum dabei. (Handelsblatt)

TUI - Der neue Deutschlandchef des Reisekonzerns Tui, Stefan Baumert, hat vor dem Hintergrund der Klimadebatte eine neue Nachhaltigkeitsstrategie angekündigt. Diese umfasse "ehrgeizige Ziele", sagte der Manager den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Ein Bestandteil ist die Reduzierung von CO2-Emissionen." Tui habe bereits die effizienteste Flugzeugflotte der Welt, dies bestätige das Airline-Ranking der Organisation Atmosfair. "Durch den Einsatz modernerer Flugzeuge werden der Treibstoffverbrauch und die Emissionen noch weiter sinken", sagte Baumert. Die Maßnahmen beträfen auch die Hotels des Konzerns mit Sitz in Hannover. (Funke Mediengruppe)

TUI - Tui-Deutschland-Chef Baumert sieht vor dem zweiten Corona-Winter eine starke Nachfrage nach Wintersportreisen. "Es gibt wieder Skireisen, auch mit angepasstem Aprés-Ski", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die Nachfrage ist quasi wie früher. Über Weihnachten und Silvester ist es an den beliebten Zielen jetzt schon eng." Im Winter 2020/21 war dieses Segment pandemiebedingt fast komplett ausgefallen. (Funke Mediengruppe)

LIDL/ALDI - Discounter Lidl ist schon lange kein reiner Einzelhändler mehr. Einen Umsatz von rund zwei Milliarden Euro macht er bald mit der Entsorgung von Abfällen. Muttergesellschaft Schwarz hat mit der Tochter Prezero ein eigenes Entsorgungsunternehmen aufgebaut, das durch Zukäufe mittlerweile zu den Branchenführern in Europa zählt. Auch Aldi will in diesem lukrativen Geschäft vorn mitmischen. Vor wenigen Tagen gab Aldi eine Kooperation mit dem Verpackungsentsorger Interseroh+ bekannt. Nach Recherchen des Handelsblatts könnte die schon bald in einer Firmenehe münden. (Handelsblatt)

EIGHT ROADS - Der globale Risikokapitalgeber Eight Roads legt einen neuen Fonds mit einem Volumen von 450 Millionen Dollar auf. Die Mittel sind für 15 bis 20 aufstrebende Unternehmen bestimmt, die sich in der Skalierungsphase befinden. Eight Roads konzentriert sich dabei auf alle Technologiesektoren. (Handelsblatt)

VOLKSWAGEN - Im Wolfsburger VW-Werk geht die Angst um. Die Zahlen des Stammwerks von Volkswagen in Wolfsburg sind alarmierend. Noch nie wurden dort so wenig Autos gebaut wie in diesem Jahr. Betriebsratschefin Daniela Cavallo spricht von einer "besorgniserregenden Situation". Cavallos Lösungsvorschlag: Im Stammwerk, wo derzeit vor allem die früher erfolgreichen Verbrennermodelle Golf und VW Tiguan gebaut werden, sollen früher als bislang geplant Elektroautos vom Band laufen (FAZ).

FRAPORT - Der Flughafenbetreiber Fraport kooperiert mit Firmen, die von den USA und der Europäischen Union sanktioniert sind. Wie aus den so genannten Pandora Papers hervorgeht. Dabei geht es unter anderem um die Thalita Trading Limited, an der neben Fraport auch Staatsfonds aus dem Nahen Osten und die russische Staatsbank VTB beteiligt ist. Die steht seit 2014 auf den Sanktionslisten von EU und USA. Der Staatskonzern gibt sich schweigsam - dabei geht es auch um Staatsgeheimnisse. (Süddeutsche Zeitung)

OVO/BULB - Ovo Energy bereitet ein Übernahmeangebot für seinen Konkurrenten Bulb vor. Damit will das Unternehmen seine Position als einen der größten Strom- und Gasversorger in Großbritannien festigen. Bulb hatte in den vergangenen Wochen versucht, sich neue Finanzierungsquellen zu erschließen. Die Branche leidet unter sehr hohen Großhandelspreisen für Gas und Strom. (Financial Times)

