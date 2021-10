DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

GAS - Der deutliche Anstieg der Energie-, speziell der Gaspreise hat jetzt auch die Eurogruppe erreicht. Frankreich und Spanien fordern koordinierte Markteingriffe. In den Fokus rückten der Energiemix und die Auswirkungen auf den Green Deal der EU. "Aus wirtschaftlicher Sicht haben höhere Energiepreise das Potenzial, die Erholung zu verlangsamen", hieß es bereits in einem Vorbereitungspapier der Eurogruppe. Zudem sind die Annahmen zu den künftigen Strom- und Gaspreisen ein wichtiger Beitrag zur Erstellung von Haushaltsplänen. Uneins waren die Finanzminister noch, ob die jüngsten Preiserhöhungen - insbesondere beim Gas - nur als temporär anzusehen und noch dem Auslaufen der Corona-Krise geschuldet sind. (Börsen-Zeitung)

KOHLE - China sieht sich angesichts der Energieknappheit offenbar gezwungen, trotz eines inoffiziellen Embargos auf australische Steinkohle zurückzugreifen. Nach Angaben von Analysten von Braemar ACM Shipbroking und Kpler wurden im September zwischen 383.000 und 450.000 Tonnen des Brennstoffs umgeschlagen. (Financial Times)

CDU - Nach dem Debakel bei der Bundestagswahl mehren sich in der CDU die Forderungen nach einer Mitgliederabstimmung über den künftigen Parteivorsitz. "Wir brauchen als ersten Schritt eine Mitgliederbefragung", sagte die Brandenburger CDU-Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Bundesvorsitzende der Unions-Mittelstandsvereinigung MIT, Jana Schimke. "Unabhängig, ob es zu Jamaika kommt oder nicht - wir brauchen eine inhaltliche Neuaufstellung, die durch glaubwürdige Köpfe vertreten wird", betonte Schimke, die als Unterstützerin des CDU-Wirtschaftspolitikers Friedrich Merz gilt. Laut Unionskreisen hat Merz eine erneute Kandidatur für den Parteivorsitz von einem Basisvotum abhängig gemacht. (Augsburger Allgemeine)

LIEFERKETTEN - Die Volkswirte der Welthandelsorganisation (WTO) sehen Anzeichen dafür, dass die gravierenden Engpässe in vielen Bereichen der Weltwirtschaft von nun an allmählich nachlassen. "Der Höhepunkt der Lieferkettenprobleme ist möglicherweise vorüber", sagte Coleman Nee, Senior Economist der Genfer Organisation. Demnach erholt sich der Güterhandel schneller als vor einigen Monaten erwartet. Ungelöst ist allerdings die Problematik der ungleichen Verteilung von Impfstoffen gegen das Coronavirus. (Börsen-Zeitung)

FINTECH - Im Bankensektor richten sich Führungskräfte weltweit auf einen Durchmarsch von Big Tech in den kommenden Jahren ein. In einer Umfrage des Cloud-Banking-Plattformanbieters Mambu und der Financial Times Focus unter über 500 leitenden Bankmanagern, die am heutigen Dienstag veröffentlicht wird, haben rund drei von vier Befragten, konkret 74 Prozent, die Erwartung geäußert, dass Technologieunternehmen wie Amazon und Google schon in den nächsten fünf Jahren den größten Marktanteil im Bankensektor auf sich vereinigen werden. (Börsen-Zeitung)

SONDIERUNGSGESPRÄCHE - Bei den Grünen sind die Erwartungen an das Sondierungsgespräch mit der Union am Dienstag gering. "Wir sind irritiert, ob die Union regierungsfähig ist", sagte der Grünen-Bundestagsabgeordnete Dieter Janecek. "Im Augenblick scheinen CDU und CSU nicht sehr sortiert zu sein", betonte er. "Mal sehen, ob sich das in den Gesprächen auch so darstellt", erklärte der industriepolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion. Es gehe bei dem Treffen zunächst darum, "Schnittmengen auszuloten und zu sehen, was sich die Union so vorstellt", sagte Janecek. (Augsburger Allgemeine)

COMPLIANCE - Setzen deutsche Unternehmen neue Technologien ein, werden rechtliche Risiken dabei unterschätzt. Zu diesem Fazit kommt eine Studie der Wirtschaftskanzlei Noerr in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Demnach geben 70 Prozent der befragten Führungskräfte an, dass es in ihrem Unternehmen keine spezielle Position zur Überwachung digitaler Rechtsrisiken gibt. Oftmals fehlt zudem auch die technische Expertise. (Handelsblatt)

