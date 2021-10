DJ Nordex erhält Auftrag über 67 MW in der Ukraine

FRANKFURT (Dow Jones)--Nordex hat vom türkischen Stammkunden Eksim Yatirim einen Auftrag über 14 Turbinen des Typs N149/4.X für dessen erstes Windprojekt in der Ukraine erhalten. Der Auftrag umfasst außerdem einen Premium Service-Vertrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren, wie der Windanlagenhersteller mitteilte. Der Windpark "Skole mit einer Gesamtkapazität von 67,2 MW entsteht nahe der Stadt Skole in der Westukraine. Errichtungsbeginn der Turbinen erfolgt ab März 2022. Ab Herbst 2022 sollen alle Anlagen Strom in das ukrainische Netz speisen. Finanzielle Details des Auftrags wurden nicht genannt.

