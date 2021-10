DJ Infineon kündigt für neues Geschäftsjahr rund 20 Prozent Marge an

FRANKFURT (Dow Jones)--Infineon Technologies rechnet für sein gerade begonnenes Geschäftsjahr 2021/22 mit einem Wachstum im Bereich von 15 Prozent und einer auf etwa 20 Prozent steigenden Marge über die Geschäftssegmente hinweg. Der Chiphersteller, der kürzlich ein neues Werk für Leistungshalbleiter in Villach eröffnet hat, veröffentlichte im Vorfeld seines am Nachmittag beginnenden Kapitalmarkttages neue Mittelfristziele. Danach will er über den Zyklus hinweg ein jährliches Wachstum von mehr als 9 Prozent, 19 Prozent Segmentergebnismarge und 13 Prozent Investitionsquote schaffen.

"Infineon bewältigt den Zyklus erfolgreich und nimmt in vielen Märkten, die von langfristigen Wachstumstreibern bestimmt sind, führende Positionen ein", sagte Vorstandschef Reinhard Ploss. "Das Jahr 2022 wird ein starkes Jahr." Auf rund 2,4 Milliarden Euro will das in Neubiberg bei München beheimatete Unternehmen angesichts der Chipkrise seine Investitionen im neuen Geschäftsjahr hochschrauben. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (per Ende September) standen rund 1,6 Milliarden Euro zur Verfügung.

Die für 2020/21 gesetzten Ziele wurden erreicht. Infineon bestätigte auf Basis vorläufiger Zahlen die Prognose mit einem Umsatzniveau von rund 11 Milliarden Euro, einer Segmentergebnismarge von mehr als 18 Prozent, sowie einem Free Cashflow von rund 1,5 Milliarden Euro. Im neuen Geschäftsjahr werden rund 1 Milliarden Euro Free Cashflow angepeilt.

