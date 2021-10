The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.10.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.10.2021



ISIN Name

CH0255590801 CREDIT AGR.(LDN) 14-21MTN

DE000HLB1H97 LB.HESS.-THR.IS.10A/2014

DE000A1HRVD5 VONOVIA FINANCE 13/21 MTN

DE000A1TNF42 BERLIN, LAND LSA13/21A411

USU07264AF85 BAYER US FIN. 14/21 REGS

DE000DK0RUX6 DEKA AUD FESTZINS 18/21

XS1654544136 DIAMOND (BC) 17/25 REGS

DE0001141745 BUNDESOBL.V.16/21 S.174

