Paris (ots/PRNewswire) -TransferNow bietet eine sichere Lösung für das Teilen großer Dateien wie Fotos, Videos oder geschäftliche Dokumente. Gegenwärtig bringt die Plattform eine neue Version auf den Markt, um den Bedürfnissen ihrer Nutzer besser gerecht zu werden.Mehr als 150 Millionen heruntergeladene Dateien seit ihrer EinrichtungSicherer Datentransfer ist eine alltägliche Notwendigkeit für zahlreiche Personen und Unternehmen geworden. Durch die Gesundheitskrise und die Verbreitung der Telearbeit ist dieser Bedarf noch gestiegen. Privatpersonen suchen nach einfachen Mitteln, um Fotos und Videos mit ihren Angehörigen zu teilen. Für Unternehmen jeder Größe ist das Management ihres Datenübertragungsflusses erforderlich, um diesen sicher und zuverlässig zu machen.Zum Versenden und Empfangen großer Dateien bietet TransferNow (https://www.transfernow.net/de) eine freie Version für Privatpersonen und kostenpflichtige Packages für die professionelle Nutzung. Seit ihrer Einrichtung im Jahr 2013 wurden mehr als 150 Millionen Dateien über die Plattform heruntergeladen. Die Nutzer des Dienstes kommen aus über 150 Ländern und bezeugen hohe Kundenzufriedenheit. Die nach einem Dateitransfer erteilte Durchschnittsnote liegt bei 4.7/5 (mehr als 300 000 Stimmen wurden bis heute über die Plattform abgegeben).Eine neue und sicherere Version mit Datenhosting in FrankreichEinen Dienst mit höherer Zuverlässigkeit und Sicherheit anbieten - diesen Anspruch hat sich TransferNow angesichts einer immer anspruchsvolleren Kundschaft gestellt. Heute werden sämtliche Nutzerdateien in Frankreich gehostet. Damit hebt sich TransferNow von anderen Datentransferdiensten auf dem Markt ab.Die neue Version der Lösung zum Teilen von Dateien (https://www.transfernow.net/de) ist ergonomischer und schneller und bietet damit ein verbessertes Nutzererlebnis. TransferNow hat mit der Neugestaltung ihres Dienstes auch die grafische Identität aufgefrischt: ein moderneres und leichter einzuprägendes Erscheinungsbild, das die Unternehmensidentität besser widerspiegelt.Weitere Internationalisierung und kommende NeuentwicklungenIn den nächsten Monaten wird TransferNow ihre Lösung noch weiterentwickeln und ein optimiertes System zur Virenprüfung sowie ein intuitiveres und teamorientierteres Multi-User-Angebot bereitstellen.Seit Beginn des Abenteuers hat TransferNow ehrgeizige internationale Ziele. Gegenwärtig ist die Plattform in 19 Sprachen verfügbar, erst kürzlich kamen Versionen auf Arabisch und Russisch hinzu. Um die Nähe zu ihren Nutzern zu erhalten und ihren internationalen Ausbau fortzuführen, wird TransferNow bald zwei neue Speicherregionen in Asien und auf dem amerikanischen Kontinent anbieten.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1652397/transfernow_interface.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1652398/Transfernow_the_simple_solution.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1652396/TransferNow_Logo.jpgFlorent - press@transfernow.netOriginal-Content von: TransferNow.net, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159035/5037696