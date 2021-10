Auch wenn heute Morgen an der Frankfurter Börse vieles für eine Stabilisierung spricht, der Deutsche Aktienindex bleibt angeschlagen und gefährlich nah an der 15.000er Marke mit der darunter verlaufenden 200-Tage-Linie. Positiv ist zu werten, dass kurz über dieser Unterstützung bislang immer wieder Käufer in den Markt kamen und so eine potenzielle Beschleunigung des Abwärtstrends verhindern konnten. Fällt die Marke, könnte es allerdings sehr schnell sehr ungemütlich für den DAX werden. Nachdem es ...

