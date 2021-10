Der Halbleiterhersteller Infineon will mitten in der Chipkrise seine Investitionen ausbauen. Um die Wachstumschancen zu nutzen, würden die Investitionen im gerade angelaufenen Geschäftsjahr auf ein Niveau von rund 2,4 Milliarden Euro deutlich angehoben, teilte das Münchener Unternehmen am Dienstag zum Kapitalmarkttag mit.

