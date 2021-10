DJ Bayer steckt gut 400 Mio Euro in Produktion von Verhütungsmitteln

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer investiert mehr als 400 Millionen Euro in neue Anlagen zur Herstellung von Hormonimplantaten und Hormonspiralen. Der Pharma- und Agrarkonzern will laut eigener Mitteilung damit dazu beitragen, dass bis 2030 etwa 100 Millionen Frauen und Mädchen vor allem in Schwellenländern Zugang zu Familienplanung bekommen.

Neben dem bereits angekündigten Ausbau der Produktionskapazitäten am Standort im finnischen Turku ist der Bau einer modernen Produktionsstätte im costa-ricanischen Alajuela vorgesehen. Von dort aus soll spätestens ab 2024 auch die Belieferung armer Länder mit langfristig wirksamen Verhütungsmitteln organisiert werden. Die Fertigstellung der automatisierten Anlage in Turku ist für 2025 vorgesehen.

