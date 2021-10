Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz in die Sitzung starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine halbe Stunde vor Handelsstart um 0,10 Prozent fester. Auch das europäische Umfeld wird zu Handelsbeginn etwas höher gesehen. Die Vorgaben der Übersee-Börsen fielen hingegen überwiegend negativ aus.Das Sentiment an den Finanzmärkten hat sich auch angesichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...