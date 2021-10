Frankfurt (ots) -Chubb hat Fabian Fuchs (43) zum Bereichsleiter für das Angebot der Immobilien- und Hotelversicherungen für Deutschland ernannt, wie der Versicherer heute mitteilte.In seiner neuen Position wird Fuchs für den Underwriting-Prozess, das weitere Wachstum sowie die Entwicklung des Geschäftsfeldes verantwortlich sein. Von seinem Dienstsitz in Frankfurt aus wird er an Marc-André Birth, Line Manager Industrie- und Branchenkonzepte für die Eastern Region bei Chubb in Düsseldorf, berichten.Fabian Fuchs verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Industrieversicherungsbranche. Der Diplom-Betriebswirt war zuvor in verschiedenen Positionen im Sachversicherungsbereich und der Kundenberatung bei der Zurich, Marsh und Aon tätig. Zuletzt war er Prokurist der Euro Real Estate Solutions GmbH."Der Immobilien- und Hotelversicherungsbereich ist nach wie vor ein wichtiger Sektor für uns, daran hat sich seit Beginn unseres Angebotes für diesen Industriezweig nichts geändert. Mit Fabian Fuchs konnten wir einen speziell in der Immobilienwirtschaft versierten Experten gewinnen, der den Teilbereich unserer Industrie- und Branchenkonzepte gemäß der Bedürfnisse unserer Makler und Kunden weiterentwickeln wird", erklärt Andreas Wania, Regional Executive Officer Eastern Region und Country President Germany bei Chubb.Über ChubbChubb ist der größte börsennotierte Industrieversicherer der Welt. Mit eigenen Niederlassungen in 54 Ländern bietet Chubb Industrie- und Personenversicherungen für einen vielfältigen Kundenkreis.Als Underwriting-Unternehmen erfolgen Bewertung, Übernahme und Management von Risiken mit Einsicht und Disziplin. Die Regulierung der Schadenfälle erfolgt fair und unverzüglich. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein breitgefächertes Produkt- und Serviceangebot, umfassende Vertriebskapazitäten, eine außerordentliche Finanzstärke sowie weltweite Niederlassungen aus.Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: CB) und Bestandteil des Aktienindex S&P 500. Chubb verfügt über Direktionsbüros in Zürich, New York, London und Paris sowie an anderen Standorten und beschäftigt weltweit 31.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Weitere Informationen auf chubb.comPressekontakt:Kerstin Hartung AlexandreHead of Marketing & Communications Northern, Eastern & Central Regions EMEAChubb European Group SEBaseler Strasse 10, 60329 Frankfurt am MainO +49 69 75613 0kerstin.hartungalexandre@chubb.comhttps://www.chubb.com/de-de/Original-Content von: Chubb European Group SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72419/5037779