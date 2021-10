Berlin (ots) -- Anlässlich des von der UNESCO ins Leben gerufenen Aktionstags geben Vodafone Stiftungen Lehrkräften europaweit eine Stimme- Lehrer:innen u.a. aus Deutschland, Rumänien oder Spanien beschreiben die Herausforderungen der Pandemie, die wichtigsten Zukunftskompetenzen und wie sich Bildungssysteme nachhaltig verändern müssen- Unterstützt werden sie dabei von Skills Upload Jr - eine Initiative der Vodafone Stiftung Deutschland und sechs anderen Vodafone Stiftungen in Europa, um bis 2025 14 Millionen Schüler:innen und Lehrende auf dem Kontinent digital fit zu machenOb Unterricht auf Distanz, im Wechsel, als Hybrid oder doch in Präsenz - in den vergangenen 20 Monaten haben viele Lehrer:innen alles gegeben, um Kindern und Jugendlichen eine gute Bildung während der Pandemie zu ermöglichen. Und obwohl die Pandemie-Situation das Leben aller Lehrkräfte auf den Kopf gestellt hat, sind viele auch neue Wege gegangen: Sie haben den Unterricht anders gedacht und mit viel Kreativität und Engagement neue digitale Methoden und Konzepte eingesetzt. Am heutigen Weltlehrertag will die Vodafone Stiftung und ihre Initiative Coding For Tomorrow daher Danke sagen - und nicht nur Lehrkräften in Deutschland eine Stimme geben. Denn klar ist: Die Herausforderungen für das Bildungssystem sind gerade jetzt größer als jemals zuvor - und der Bedarf für länderübergreifenden Austausch entsprechend groß.Schulen stärken - über die Grenzen Deutschlands hinausIn einem Video, das heute veröffentlicht wird, sprechen insgesamt 14 Lehrkräfte aus Deutschland, Spanien, Ungarn, Rumänien, Portugal, der Türkei und den Niederlanden über die Herausforderungen der Coronakrise, die wichtigsten Zukunftskompetenzen für Schüler:innen und wie sich Bildungssysteme nachhaltig verändern müssen. Unterstützt werden diese und viele andere Lehrkräfte in Europa von Skills Upload Jr. - einer Initiative der Vodafone Stiftung Deutschland und sechs anderen Vodafone Stiftungen in Europa, um bis 2025 14 Millionen Schüler:innen und Lehrende auf dem Kontinent digital fit zu machen. Im Rahmen ihrer Initiative Coding For Tomorrow trägt die Vodafone Stiftung zum Projekt mit deutschen Best-Practice-Beispielen und praxisnahen Lernmaterialien bei.Lehrkräfte sind der Schlüssel, um die nächste Generation zu Gestalter:innen der digitalen Welt machen. Mit Unterrichtsmaterialien, Fortbildungen und Workshops zu den Themen Coding, Robotik, digitale Meinungsbildung und Nachhaltigkeit unterstützt Coding For Tomorrow sie jeden Tag dabei, den Unterricht technologiebasiert, zeitgemäß und chancengerecht zu gestalten.Die Initiative Skills Upload Jr ist Teil einer 20-Millionen-Euro-Investition der länderübergreifenden Vodafone Foundation. Seit 1994 erinnert die UNESCO zum jährlichen Weltlehrertag am 5. Oktober an die Schlüsselrolle von Lehrerinnen und Lehrern für eine gute Bildung und nachhaltige Entwicklung. Weitere Informationen (Englisch): www.vodafone.com/vodafone-foundation/focus-areas/skills-upload-europePressekontakt:Für Rückfragen oder individuelle Interviewanfragen wenden Sie sichbitte an die Pressestelle der Vodafone Stiftung:Laura SchubertKommunikationsmanagerinLaura.Schubert@vodafone.com+49 172 1015 700Original-Content von: Vodafone Stiftung Deutschland gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53198/5037799