Die Aktie der Allianz hat sich in den letzten Monaten unterdurchschnittlich entwickelt. Neben der anhaltenden Konsolidierung am Gesamtmarkt macht dem Münchner Versicherer vor allem die Structured-Alpha-Affäre in den USA zu schaffen. Hier droht dem Konzern eine Milliardenstrafe. Ganz anders präsentiert sich dieser europäische Konkurrent.

