Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die zuletzt am Gesamtmarkt zu beobachtende Risikoaversion macht sich weiterhin auch bei den Senior Financials bemerkbar, so die Analysten der Helaba.Insgesamt, so scheine es, etabliere sich ein mittelfristiger Aufwärtstrend. Ob und gegebenenfalls im welchem Umfang deutsche Banken von den Problemen auf dem chinesischen Immobilienmarkt betroffen seien, bleibe unklar. Zweifelsohne würden die Entwicklungen rund um Evergrande weiterhin genauestens begutachtet. Die Emissionsflaute bestehe weiterhin und auch die Platzierung der lettischen Citadele Banka lasse auf sich warten. In der Pipeline hinzu gesellt habe sich die Kutxabank mit einem grünen Bond. ...

