USU startet einzigartiges Open-Source-Projekt für Chatbot-Netzwerke



05.10.2021

USU Bot Universe kombiniert Lösungskompetenz vieler Chatbots für neue komplexe Einsatzgebiete Möglingen - 5. Oktober 2021. Alleine stark. Zusammen unschlagbar. Nach dieser Devise sollen künftig viele vernetzte Chatbots als Team an komplexen Aufgabenstellungen arbeiten. Mit USU Bot Universe bietet der führende Lösungsanbieter für IT- und Customer Service ein einzigartiges Chatbot-Eco-System an, das für Bots neue Einsatzmöglichkeiten schafft. Da ein einzelner Chatbot nur begrenzte Funktionen abdecken kann, soll die intelligente und flexible Kombination der Dialogsysteme als Chatbot-Netzwerk in Kürze auch umfangreiche Kundenservices deutlich effizienter möglich machen. Chatbot-Teamwork als Open-Source-Projekt

USU Bot Universe ist ein freies und quelloffenes Bot-Kommunikationsprotokoll, das auf Basis von JSON für jede Art von Chatbot bereitgestellt wird. Im Rahmen des Open-Source-Projekts übernimmt USU eine administrative Rolle und stellt das universelle Kommunikationsprotokoll sowie Austauschplattformen für die USU Bot Universe Community kostenfrei zur Verfügung. Im Gegenzug unterstützt die Community USU bei der Weiterentwicklung des Projekts. Die Entwicklung weiterer Schnittstellen soll in der Folge den Einsatz vieler verschiedener Chatbots ermöglichen, die auf unterschiedlichen Technologien basieren. Chatbot-Team mit unterschiedlichen Rollen und Expertise

Das Konzept unterteilt Chatbots in zwei Rollen, Experten- und Lead-Bots. Die Expertenbots sind im Netzwerk registriert und können Informationen zu bestimmten Themen liefern. Die andere Rolle, der Lead-Bot, ist der Einstiegs-Chatbot, der zunächst mit dem Nutzer kommuniziert und ihm einen passenden Experten-Bot zuweist. Der Lead-Bot fungiert als eine Art Moderator, während der Experten-Bot für die eigentliche Beantwortung der spezifischen Frage zuständig ist. Diese modularen Bots erlauben eine einfache Pflege und Wartung durch die Redakteure. Kommt ein neuer Themenkomplex hinzu, wird ein weiterer Bot erstellt und im Netzwerk integriert. Chatbot-Team für einzigartige Customer Experience

Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Verbundprojektes ARBAY entwickelt USU derzeit eine intelligente Dialogmaschine (Chatbot), die in der Rolle eines virtuellen Beraters den Endanwender bei der Beratung und Konfiguration hochvarianter Güter aktiv unterstützt. Die Kombination mehrerer Chatbots bietet z.B. Interessenten eines Möbelherstellers ein optimales Beratungserlebnis. So berät ein Bot bei der Planung einer perfekten Couch, während ein anderer Termine mit einem Berater vereinbart oder Daten für eine E-Mail bzw. ein Ticketsystem erfasst. Die Chatbots bilden dabei eine Schnittstelle zwischen den Spracheingaben des Interessenten, der virtuellen, räumlichen Darstellung des Möbelstücks durch eine integrierte VR-Brille und der Verkaufsplattform. Details hierzu finden sich in einem USU-Blogbeitrag. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar.

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



