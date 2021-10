Die japanische SoftBank Group Aktie, die schon seit Jahren innovative Technologie-Beteiligungen besitzt, verlor in den letzten 6 Monaten rund 40 Prozent an Wert! Dabei besitzt das Unternehmen Beteiligungen an den vielversprechendsten Technologieunternehmen der Welt. Wo genau die Risiken liegen könnten und ob die Aktie dennoch ein Kauf sein kann...

Den vollständigen Artikel lesen ...