Unterföhring (ots) -Mehr vom Besten am Morgen: Das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" bekommt einen zusätzlichen Sendetag. SAT.1 zeigt die beliebteste Morning-Show Deutschlands vom 24. Oktober an bis Weihnachten auch am Sonntag - moderiert vom FFS-Team Daniel Boschmann, Karen Heinrichs, Annika Lau, Marlene Lufen, Matthias Killing und Chris Wackert im Wechsel.Der Unterschied: sonntags können Zuschauer:innen und Moderator:innen ausschlafen. SAT.1 sendet das Frühstücksfernsehen etwas später als unter der Woche: von 9:00 bis 11:00 Uhr und manchmal auch ein paar Minuten länger.SAT.1-Chefredakteurin Juliane Eßling: "Das erfolgreichste Frühstücksfernsehen Deutschlands strahlt 2021 besonders. Ein guter Grund das FFS zu verlängern. Die SAT.1-Zuschauer:innen können sich bis Weihnachten auf zwei Stunden Service und Infotainment am Sonntagmorgen freuen."Das "SAT.1-Frühstücksfernsehen", das am 1. Oktober 2021 seinen 34. Geburtstag feierte, erzielte im September 2021 mit 19,0 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) den besten Monat seit 15 Jahren. Produziert wird das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" von der MAZ & MORE TV Produktion."SAT.1-Frühstücksfernsehen" vom 24. Oktober bis 19. Dezember 2021, sonntags von 9:00 bis 11:00 Uhr in SAT.1.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence / Erstellt: 05.10.2021