EURUSD gibt am Dienstag die Wochengewinne vollständig ab und notiert in einem engen Konsolidierungsbereich, der durch das Tagestief (1,1590) und das lokale Hoch (1,1605) definiert wird. Eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung wäre das Basisszenario. Die Verkäufer könnten das Jahrestief anpeilen, das am vergangenen Donnerstag bei 1,1562 ausgebildet wurde. Um den kurzfristigen Abwärtstrend im Stundenchart umzukehren, müsste das Paar nach oben aus der Range ausbrechen und den darüber liegenden Widerstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...