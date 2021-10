Wildau (ots) -Nach 13 Monaten Bauzeit eröffnete die Herrmann & Langer GmbH am 2.10.2021 in Wildau den neuen Markenstandort für Seat/Cupra, Peugeot und KIA inklusive Servicebereich. Dem neuen Standort stehen nun insgesamt 12.600 Quadratmeter Grundstücksfläche für alle Marken zur Verfügung. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf über sechs Millionen Euro.Mit diesem Markenstandort konzentriert sich Herrmann & Langer weiter auf das Kerngeschäft an der südlichen Tangente von Berlin und baut das Marktgebiet im Süden Berlins mit den Standorten Potsdam und Wildau weiter aus. Herrmann & Langer sind auch im zehnten Jahr nach ihrer Gründung sehr erfolgreich in Brandenburg.Gleichzeitig trennen sich Herrmann & Langer im Rahmen der permanenten Potentialanalyse ihrer Marktgebiete zum 01.12.2021 von ihrem Peugeot Standort in Cottbus.Mehr Infos unter www.herrmann-langer.deVerantwortlich für diese Pressemitteilung:Herrmann & Langer GmbHPressekontakt:Herrmann & Langer GmbHLutz Herrmann, Torsten LangerGewerbepark 1115745 WildauAnsprechpartner:Lutz Herrmannlutz.herrmann@herrmann-langer.deTorsten Langertorsten.langer@herrmann-langer.deOriginal-Content von: Herrmann & Langer GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107279/5037922